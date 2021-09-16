النهضة تدعو للتسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس، إلى ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الإستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى و المتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى.

وأكدت النهضة رفضها لكل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب و رجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم.

كما نددت الحركة بحملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس.

وشددت النهضة على أن دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي، وكان ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل، مبرزة بأن الدستور تضمن آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي و توافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية و ممثلي المجتمع المدني.

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