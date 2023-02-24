النهضة تدعو للكفّ عن ملاحقة رموز المعارضة تحت غطاء تهم مزيفة

دعت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة، إلى الكف عن ملاحقة رموز المعارضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي تحت غطاء تهم مزيفة وملفقة بمحاربة الفساد والاحتكار والتآمر على الدولة .

ودعت النهضة القضاة الشرفاء لعدم الانصياع إلى الضغوطات التي باتت معلنة من السلطة وعدم الخوف من التحريض ضدهم وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وإطلاق سراح كل الموقوفين ظلما من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال وغيرهم.

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