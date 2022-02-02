النهضة تدعو للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 6 فيفري بشارع الحبيب بورقيبة

دعت حركة النهضة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 6 فيفري 2022 بشارع الثورة ( الحبيب بورقيبة ) على الساعة 11 صباحا.

وأكد المكتب التنفيذي للحركة أن دعوته للتظاهر جاءت تضامنا مع القيادي بالحركة الموضوع تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري وكل من اعتبرتهم محتجزين قسريا، ورفضا لما ادّعت أنها انتهاكات طالت الحقوق والحريات منذ يوم 25 جويلية 2021.

كما استنكرت الحركة بشدة محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط، وفق نص البيان.

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