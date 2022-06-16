النهضة تدعو للمشاركة في مسيرة رافضة للحوار وللاستفتاء الأحد المقبل

دعت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس، منخرطيها وانصارها للمشاركة في المسيرة الوطنية المُزمع تنظيمها بدعوة من جبهة الخلاص يوم الأحد 19 جوان 2022 على الساعة 10 صباحا والتّي تنطلقُ من ساحة الجمهورية « الباساج » في اتّجاه المسرح البلديّ وسط العاصمَة.

وتأتي هذه المسيرة رفضا للحوار و للاستفتاء ‎ونُصرة لما اعتبرته « قضاء مستقلّا » ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية و رفضا للمُحاكمات العَسكرية للمدنيين .

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