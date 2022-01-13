النهضة ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي لضرب الحريات

اخر تحديث : 13/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بيان حركة النهضة

أعلنت حركة النهضة في بيان لها مساء الأربعاء، رفضها التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة.
واعتبرت النهضة أن ذلك تجلى في القرارات الحكومية الأخيرة التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمُّعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب، وفق البيان.
ودعت حركة النهضة كافة من يعتزمون المشاركة في تظاهرات يوم 14 جانفي إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي وشروط ضمان السلامة.


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