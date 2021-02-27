النهضة تشكر التونسيين الذين واكبوا مسيرة اليوم

توجهت حركة النهضة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، بالشكر إلى أنصارها ولكل التونسيين الذي واكبوا مسيرة اليوم، ومن « لم تمنعهم المسافات من أن يكونوا في هذا الموعد الوطني الهام » ، على حد تعبيرها.

كما حيت الحركة كل الإعلاميين الذين قاموا بواجب التغطية الإعلامية بكل مهنية وحرفية، شاكرة السلط الأمنية على تأمينها المحكم للمسيرة.

يُشار إلى أن حركة النهضة نفّذت ظهر اليوم السبت 27 فيفري 2021، مسيرة بعنوان »مسيرة الثبات والدفاع عن المؤسّسات » بقيادة رئيس الحركة راشد الغنوشي وبقية قيادات النهضة.

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