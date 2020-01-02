النهضة تطلب من الجملي تطوير مقترحه بخصوص تشكيلة الحكومة

إلتقى يوم أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رفقة وفد من قيادات الحركة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي تولى عرض مشروع تشكيلة الحكومة.

وقد أبدى وفد الحركة عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون أكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأكدت الحركة أن مؤسساتها ما تزال في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لإتخاذ الموقف المناسب منها.

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