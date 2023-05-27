النهضة تعبّر عن رفضها لاستمرار غلق مقرها لتواصل أعمال التفتيش

عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، عن رفضها لاستمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها.

كما اعتبرت النهضة أنّ التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية.

واستنكرت النهضة الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض « المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة » ، مشددة على أنهم سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والإبتذال.

واستنكرت النهضة تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، كما أدانت استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية.

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