النهضة تعتبر إبقاء الغنوشي 12 ساعة دون سماعه تنكيلا وتشفيا

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها مساء الاثنين، أن عدم الاستماع لرئيسها راشد الغنوشي بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار ورفض النيابة العمومية طلب الدفاع أن يعود الغنوشي إلى منزله إلى حين الانطلاق في استجوابه أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب مراعاة لسنه ولحالته الصحية، ممارسة مشينة تُؤكّد نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة.

كما نددت حركة النهضة بظروف التحقيق، معتبرة ذلك شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان ونيلا من الكرامة، محملة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل على صحّته.

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