النهضة تعتبر إيقاف الكيلاني سابقة خطيرة وانتهاكا للدستور والحرّيات

أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس، ما اعتبرته عدوانا روسيا على أوكرانيا، معتبرة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعوب في تقرير مصيرها في كنف الحرية والديمقراطية والأمن، ودعت إلى حلّ النزاعات الدولية عبر الحوار واحترام ميثاق الأمم المتحدة.

وشجبت الحركة بشدة إيقاف الوزير والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وإيداعه السجن على ذمة التحقيق واحالته على المحكمة العسكرية، مؤكدة أن ذلك جاء على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن نور الدين البحيري، ومعتبرة ذلك سابقة خطيرة وانتهاكا للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة.

كما أعربت النهضة عن قلقها الشديد إزاء ضبابية الوضع المالي بالبلاد وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي بسبب تعطل عجلة الاقتصاد والاستثمار وموجة الزيادات في الأسعار وفقدان المواد الأساسية بشكل مستمر، مطالبة السلطة القائمة بمصارحة التونسيين بحقيقة الوضع المالي وتوضيح سياساتها في معالجته دون البحث عن شماعة لتعليق فشلها في إدارة الدولة وحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

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