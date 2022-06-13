النهضة تعلن تمسكها بالدستور ومقاطعتها للاستفتاء

أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الاثنين، عن تمسكه بدستور البلاد ومقاطعته للاستفتاء، معتبرة أنّه « لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم » ، وفق نص البيان.

كما حذّرت النهضة من محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته، منددا بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصل الأول والثاني من دستور الثورة ومستنكرة ما اعتبرها « محاولات رخيصة وخطيرة » لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين .

وأدانت الحركة محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها، مطالبة بفتح تحقيق جدي في ما ورد من محاولات السلطة « الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة » ، محييا تمسك القضاء باستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف .

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