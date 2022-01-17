النهضة تعلن عن خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري

طالبت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، معتبرة أن تأخير البت فيها طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب المجمد نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وفق البيان.

ودعت الحركة وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري.

كما طالبت الحركة بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.

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