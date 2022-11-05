النهضة تنعى القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان المسلمين

نعت حركة النهضة، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، القائم بعمل مرشد « الإخوان المسلمين » إبراهيم منير، والذي توفى في لندن، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقالت الحركة في بلاغها « بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأسمى عبارات التعزية لأهل الفقيد وذويه ولجماعة الاخوان المسلمين ونتمنى أن يتغمده الله برحمته ويسدل عليه ستائر مغفرته ويرزق أهله وذويه وأحبابه جميل الصبر والسلوان ».

يشار إلى أنّ منير، مصري الجنسية، ومُقيم في بريطانيا منذ ستينات القرن الماضي، إثر قيود فرضتها مصر آنذاك على تنظيم « الإخوان »، وتولى منصب القائم بالأعمال في العام 2020.

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