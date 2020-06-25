النهضة تنفي علاقتها بمحاولة إفساد زيارة الرئيس إلى فرنسا

أكدت حركة النهضة في بلاغ توضيحي، أن ما حصل أمام السفارة التونسية بباريس هو وقفة احتجاجية لمواطنين تونسيين على ما تعرضت له تطاوين من استعمال مفرط للقوّة، مشيرة إلى أنه لا دخل للحركة بها لا تنظيماً و لا مشاركة من قريب أو من بعيد.

واعتبرت النهضة أن اتهام هيكل المكي النائب عن حركة الشعب لحركة النهضة بمحاولة إفساد زيارة رئيس الجمهورية لباريس، محض كذب وافتراء وتجني على الحركة وهو يدخل في حملة ممنهجة من التهجّم و اختلاق التهم ضد النهضة لتوتير الأجواء و الوقيعة بين الأطراف السياسية، وفق البلاغ.

ودعت الحركة هيكل المكي إلى التوقف عن هذا الأسلوب المرفوض للخصومة السياسية الذي يقوم على التشويه و التلفيق و الكذب و إلقاء التهم جزافا، مذكرة بحقها في التتبع القانوني لمثل هذه الافتراءات.

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