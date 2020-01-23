النهضة تُؤكّد استعدادها للمشاركة في حكومة مصغرة تضم كفاءات حزبية وسياسية

أكدت حركة النهضة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، استعدادها للمشاركة في حكومة مصغرة تتكون من كفاءات حزبية وسياسية وتتوفر على أوسع قاعدة حزبية وبرلمانية في حكومة وحدة وطنية لا تقصي إلا من أقصى نفسه وتكون مدعومة بحزام سياسي فعلي يمكنها من القيام بدورها في خدمة مصالح التونسيين وتحقيق انتظاراتهم.

وللتذكير فقد التقى وفد من حركة النهضة برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي ومرافقة نور الدين العرباوي وعماد الحمامي اليوم الخميس، إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الحكومة المزمع تكوينها.

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