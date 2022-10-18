النهضة تُؤكّد ثقتها في نجاح مسار المعارضة لإسقاط منظومة الحكم

أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الثلاثاء، ثقة الحركة التامة في نجاح مسار المعارضة الديمقراطية في إسقاط منظومة الحكم الفردي المطلق، معتبرا أنها عجزت عن تركيز حلول واقعية وباتت تمثل تهديدا للاستقرار المستوجب لتنزيل الإصلاحات الضرورية والتي تقتضي عودة المسار الديمقراطي المعطَّل وبناء المؤسسات الشرعية المنتخبة وتركيز الوحدة الوطنية بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.

وحذرت النهضة من خطورة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة والقابلة للانفجار والانفلات، محملة سلطة الانقلاب مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية، وفق تعبيرها.

كما استنكرت النهضة حملات التشويه والثلب التي طالت عددا من منتسبي جبهة الخلاص الوطني خصوصا زعيمها نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، معبرة عن تضامنها الكامل معهم ضد هذا الاستهداف الممنهج، وفق نص البيان.

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