النهضة تُؤكّد رفضها وإدانتها لـمشروع « صفقة القرن »

عبّرت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، عن رفضها وإدانتها الشديدة لسلسة قرارات الرئيس الأمريكي التي استفتحها بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، وانتهت الى مشروع يفرّط في كل الاراضي الفلسطينيّة وينتهك الشرعيّة الدوليّة وقرارات الأمم المتحدة عبر الإعلان عن مشروع « صفقة القرن » .

وأكدت النهضة أن هذا المشروع اعتداء صارخ على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويصادر حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعت الحركة كل التونسيين ومختلف القوى السياسيّة والاجتماعيّة للتعبير عن رفضها القطعي لهذا المشروع العدواني وتنسيق الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المناضل.

,أكدت حركة النهضة دعمها للشعب الفلسطيني ولنضالاته المشروعة من أجل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مهيبة بكل القوى السياسية الفلسطينية الى تثبيت المصالحة الوطنية بينها وتأكيد وحدة الفلسطينيين لمواجهة هذا المشروع الخطير.

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