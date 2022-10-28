النهضة تُؤكّد مقاطعتها « مهزلة » الانتخابات التشريعية ترشحا وتزكية وانتخابا

أكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الجمعة، موقفها الثابت في مقاطعة « مهزلة » الانتخابات التشريعية المقبلة في كل مستوياتها ترشحا وتزكية وانتخابا، معتبرة أن ما يحصل من محاولات تعديل قوانين العملية الانتخابية وتمديد فترة الترشح بسبب ضعف نسب المشاركة وبقاء عدة دوائر دون مرشحين وجرائم الفساد المالي المسجلة وتهميش تمثيلية المرأة في الانتخابات يعزز موقفها الثابت من المسار برمته والهادف إلى تأسيس نظام حكم فردي مطلق يقوّض الحريات والتنافس الديمقراطي النزيه ويؤسّس لبرلمان صوري ومؤسسات منزوعة الصلاحيات وفاقدة لأي دور رقابي على سلطة الرئيس المطلقة.

كما استنكرت النهضة بشدّة ما اعتبرته تعمُّد قيس سعيد تعطيل الحركة القضائية ومواصلة وزارة العدل الضغط على القضاة لخدمة أجندة السلطة بالاعتماد على جهاز التفقدية لإثارة قضايا جزائية ضد القضاة المعزولين ظلما وتجاهل قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم، وفق نص البيان.

كما ندّدت الحركة بالحملات الموجهة ضد حرية التعبير وحقوق الإنسان والتي طالت صحفيين ومدونين ونواب شعب ورؤساء بلديات، كما نددت بمحاكمة المحتجين سلميا وملاحقتهم أمنيا على خلفية احتجاجهم على تردّي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، منبهة إلى خطورة انتهاج المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه الاحتجاجات الأمر الذي قد يتسبب في انفجار اجتماعي بكل تداعياته.

وأدانت الحركة التعتيم الإعلامي المقصود الذي رافق اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، داعية إلى مصارحة التونسيين والتونسيات بالشروط التي رافقت هذا الاتفاق وبحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية بكل شفافية وبتداعيات كل ذلك على المقدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات وخاصة الطبقات الهشة والفقيرة.

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