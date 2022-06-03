النهضة تُحذّر من استهداف الغنوشي عبر قضاء وظيفي غير عادل

حذّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له مساء اليوم الجمعة، من إرادة السلطة الحاكمة في استهداف رئيسها راشد الغنوشي ونواب الشعب السابقين والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.

كما أعربت الحركة على احتجاجها بقوة على انخراط السلطة القائمة في محاولات الانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض .

كما نبّهت حركة النهضة الجميع إلى « خطورة هذه الأساليب الانقلابية السلطوية ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة له ولسياساته » .

وحيّت النهضة المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الذي اعتبرته « صوريا وفاقدا لأية مصداقية » والرامي إلى إعطاء شرعية « مزيفة للانقلاب » على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات الإحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد.

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