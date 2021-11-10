النهضة تُحمل الرئيس ووزير الداخلية مسؤولية اللجوء إلى الحل الأمني بعقارب

أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء، اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات عل خلفية الأحداث التي حصلت بعقارب من ولاية صفاقس، مطالبا بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.

كما حمّلت النهضة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا باتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة، وفق ما ورد في البيان.

ونبّهت الحركة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد.

واعتبرت النهضة أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها. فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، مؤكدة أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع.

كلمات البحث :النهضة;عقارب;وزير الداخلية