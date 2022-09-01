النهضة تُحمّل السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار

حمّلت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الخميس، السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة والعجز عن اتخاذ إجراءات استباقية للحد من أزمات الحليب والبطاطا ومواد أساسية كثيرة كالسكر والزيت والقهوة وغيرها .

وأدانت الحركة ما اعتبرته إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها.

كما حذّرت الحركة من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنين في شتى المستويات المعيشية، .

كما سجلت النهضة الأخطاء التي تضمنتها نسخ الكتب المدرسية لهذه السنة، مرورا بفقدان الكراس المدعم والارتفاع المشط لأغلب أسعار المواد المدرسية ، وصولا إلى النقص المتوقع في مجال النقل الأمر الذي سيزيد في إنهاك أغلب الأسر التونسية،فضلا عن النقص المعهود في الاطار التربوي.

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