النهضة تُدين إرباك موسي لعمل البرلمان وتدعو النيابة العمومية للتحقيق في تجاوزاتها



أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان نشره اليوم الخميس، عمليات الإرباك والتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر والتّي تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه.

ودعت النهضة مختلف الكتل والنواب إلى إدانة هذه الممارسات الاجرامية والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سير عمل المؤسسة الدستورية.

ودعت النهضة النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني.

من جهة أخرى، دعت الحركة الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة.

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