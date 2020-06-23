النهضة تُدين استعمال العنف لفك اعتصام تطاوين وتدعو شبابها للتهدئة

أدانت حركة النهضة في بلاغ لها، استعمال العنف لفك اعتصام المحتجين بمدينة تطاوين، داعية الحكومة الى انتهاج الحوار كسبيل أوحد للتفاعل مع كلّ اشكال التحركات الاحتجاجية السلمية.

ودعت النهضة مواطني الجهة وشبابها الى التهدئة والالتزام بالأشكال النضالية السلمية والقانونية للتعبير عن مطالبهم المشروعة، لغلق كل منافذ التوظيف السياسي لهذه الاحداث.

كما أكدت النهضة مثابرتها في خدمة أبناء الجهة وبذل كل جهدها في الاتصال بمختلف المسؤولين جهويا ووطنيا لايجاد الحلول المناسبة العاجلة والآجلة للتخفيف من حدة البطالة وتفعيل الاتفاقيات وتوفير مقومات التنمية‎ العادلة.

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