النهضة تُدين الممارسات الفاشيّة للدستوري الحر وتُعلن دعمها لحكومة المشيشي

أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس، بشدة ما اقترفته رئيسة حزب الحر الدستوري بحق جمعية قانونيّة مرخّص لها وتنشط ضمن الضوابط التي حددها مرسوم الجمعيات، وذلك بإغلاق مقرها بالقوة واقتحامه، ونهب محتوياته ومحاصرة العاملين به واحتجازهم، في خرق خطير لكل قوانين البلاد.

وثمنت حركة النهضة تدخل السلط العموميّة لوضع حدّ لهذه التجاوزات والخروقات والجرائم، منبها إلى خطورة هذه الممارسات على السلم الاجتماعي بالبلاد، وداعيا مختلف الأطراف الى إدانة هذه الممارسات الفاشيّة والاستبداديّة.

وأعلنت الحركة دعمها المستمرّ لحكومة هشام المشيشي ومساندتها خدمة للمصلحة الوطنية ورفضا لدفع البلاد نحو الفراغ وتعطيل المرفق العام، مع تأكديها أن الحوار بين مختلف المؤسسات والمنظمات والأحزاب دون استثناء او إقصاء يظل السبيل الوحيد لبلورة توافق وطني حول المخرج المناسب للأزمة السياسيّة بالبلاد.

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