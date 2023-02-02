النهضة تُدين تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي

أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، ما اعتبرته تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي، داعية إلى الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب.

وأدانت النهضة خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية ، وفق نص البيان.

واستنكرت النهضة ما أكدت أنها محاولات من السلطة إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية، داعية إلى الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.

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