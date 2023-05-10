النهضة تُدين جريمة جربة وتُطالب بالتعجيل بالتحقيقات اللازمة لكشف ملابساتها

أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء، بكل قوة الجريمة النكراء التي جدت مساء أمس الثلاثاء 09 ماي 2023، بمحيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة والتي تسببت في سقوط شهداء وجرحى من قوات الأمن وزوار ومواطنين .

وأكدت الحركة رفضها كل مظاهر و أشكال العنف والإرهاب والكراهية، داعية إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

كما حيّت الحركة القوات الأمنية التي تصدت لهذا الاعتداء الغاشم والجبان وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة البلد وشعبه.

ودعت النهضة إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات هذه الجريمة النكراء.

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