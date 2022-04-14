النهضة تُساند مبادرة نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة

ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس، مبادرة نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة وتدعم كل توجّه يوحّد جهود التصدي لما اعتبره انقلابا ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة.

وذكّرت النهضة بتمسّكها بسيادة البلاد واحترامها الكامل لها في كل سياساتها، رافضة ما اعتبرته مزايدة شعبوية دأب عليها البعض بإسناد وسام « الوطنية » للبعض واتهام المعارضين بالخيانة والعمالة زورا وبهتانا، وفق البلاغ.

كما أكدت النهضة أهمية سياسة الانفتاح والشراكة مع الدول الصديقة، محملة رئيس الدولة وحكومته مسؤولية العجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب وعدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وفقدان عدد من الأدوية.

ودعت النهضة إلى الكف عن توظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة، مطالبة بتفعيل دورها الأمني في مكافحة الجريمة والتصدي إلى العنف وتأمين حقوق المواطنين.

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