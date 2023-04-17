النهضة تُطالب بإطلاق سراح الغنوشي فورًا

طالبت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين، بإطلاق سراح رئيس الحركة راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، معتبرا ذلك تطورا خطيرا جدا.

وأشارت الحركة إلى أنه تم مساء اليوم، ايقاف رئيس الحركة بعد مداهمة منزله من قبل فرقة أمنية، مؤكدة أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما دعت النهضة كل « الأحرار » إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين، وفق نص البلاغ.

وكان محامي الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مختار الجماعي قد أكد في تصريحات صحفية، أن فريق الدفاع لا يملك اي معلومة عن سبب الإيقاف.

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