النهضة تُطالب بإطلاق سراح عدة شخصيات فورًا

استنكرت حركة النهضة في بلاغ لها، ما اعتبرتها اعتقالات عشوائية طالت عدة شخصيات، مطالبة بإطلاق سراحهم فورا، كما أدانت ما رافقها من حملات إعلامية شنتها بعض الجهات والأطراف المعروفة بمعاداتها لحركة النهضة وبحملاتها الإعلامية ودأبها على تشويه الحزب وقياداته رغم ثبوت قرائن البراءة في كل القضايا المثارة، وفق تعبيرها.

كما طالبت النهضة بوضع حد لحملة الايقافات العشوائية، محملة السلطة مسؤولية ما ينجر عنها، معلنة الجميع بانها ستقوم بالتتبع القضائي لكل الأشخاص أو المؤسسات التي تنتهك سرية الأبحاث وتحاول مغالطة الرأي العام في وسائل الإعلام بقصد تشويه حركة النهضة وتلفيق التهم الكيدية لها، حسب البلاغ.

وأكدت الحركة أن ما يحصل هو محاولة جديدة لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة التي تشغله في ظل ما اعتبرته فشل خيارات سلطة الانقلاب

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