النهضة تُطالب باتخاذ إجراءات تسهيل عودة التونسيين العالقين بأوكرانيا

تتابع حركة النهضة بقلق كبير تداعيات الحرب التي اندلعت بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، على أوضاع أبناء الجالية التونسية المقيمين بها، وإذ تستنكر الحركة تأخر وبطئ السلطات التونسية في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات الضرورية لإجلاء التونسيين بالرغم من تواتر مؤشرات اندلاع الحرب منذ أسابيع ،فإنها تدعو السلطة القائمة إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بالتدارك واتخاذ مايلزم من الإجراءات لحماية التونسيين وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

كما تعبر الحركة عن تعاطفها وتضامنها التام مع أبناءنا العالقين بأوكرانيا وعائلاتهم وتتمنى لهم العودة في أقرب الآجال.

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