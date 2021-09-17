النهضة تُعبر عن تضامنها مع مخلوف

استنكرت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، طريقة إيقاف المحامي والنائب المجمدة عضويته ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، معتبرة إياها مهينة ومخالفة للإجراءات القانونية من أمام المحكمة العسكرية.

وعبرت النهضة عن تضامنها مع النائب سيف الدين مخلوف ومع كل ضحايا الإيقافات والاقامة الجبرية والمنع من السفر ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

وشددت النهضة على أن هذه الممارسات تدلل على حالة الإنتكاسة في احترام حقوق الإنسان، مطالبة بوضع حد نهائي لها.

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