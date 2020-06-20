النهضة تُعرب عن استياءها من الحوار الأخير لرئيس الحكومة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء الخميس 18 جوان 2020، اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية .

وعبر المكتب عن استياءه من بعض ما ورد في الحوار الأخير لرئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه.

وأكدت الحركة أنها تتمسك بقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة الى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع، داعية كل القوى والفعاليات الوطنية الى دعم الحكومة وإعطائها الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الاصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة.

وأعربت النهضة عن انشغالها الشديد لما يمكن ان يواجه بلادنا من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما يستدعي من كل التونسيين ومن مختلف الأطراف المتدخلة الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم.

وأهابت الحركة بالجميع التحلّي بالممارسات الفضلى التي تعزز النجاحات المسجلة الى حد الآن، مجددة دعوتها الى عموم التونسيين وإلى مناضليها بمواصلة التبرع لدعم جهود الدولة في التوقي من انتشار وباء الكورونا.

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