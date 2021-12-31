النهضة تُعلن اختطاف نور الدين البحيري واقتياده لجهة غير معلومة

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نور الدين البحيري رئيسا لكتلة النهضة في البرلمان قرر رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، تعيين النائب نور الدين البح ...

تكليف "نور الدين البحيري" برئاسة كتلة النهضة بالبرلمان القادم أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه تم تكليف "نور الدين البحيري" برئاسة الكتلة ...

نور الدين البحيري: سنُساند الحكومة حتى الانتخابات المقبلة أكد رئس مجلس شورى حركة النهضة "نور الدين البحيري" في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الثلاث ...