النهضة تُعلن اختطاف نور الدين البحيري واقتياده لجهة غير معلومة

رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة.
وتم خلال عملية الخطف، وفق البلاغ، تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.
واستنكرت حركة النهضة بشدة ما اعتبرتها سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الإستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون .
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