النهضة تُعلن دعمها العمل الجبهوي وتدعو إلى تجاوز الحسابات الضيفة

استنكرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، ما اعتبرته تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها « الخاطئة » ما فاقم من أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف، معتبرة أنه كان عليها تشريك الأطراف المتداخلة كالاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ونقابة الفلاحين في الاتفاق على إجراءات تحمي هذه القطاعات الحيوية وتضغط على كلفة إنتاج العلف ومن ثمة على ارتفاع أسعار اللحوم والحليب والبيض.

كما حذّرت الحركة من المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين كبارا وصغارا وبالمستهلكين بسبب الارتفاع المستمر لأسعار اللحوم والحليب والبيض .

ونبهت النهضة التونسيين إلى المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عينها بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد ومنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على حد زعمها.

كما جددت النهضة رفضها لمحاكمة العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني أمام القضاء العسكري على خلفية دفاعه عن نور الدين البحيري .

وأعلنت النهضة دعمها « العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته » ، داعيا إلى تجاوز الحسابات الضيفة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب بلادنا مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.

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