النهضة تُعلن دعها لجبهة الخلاص الوطني وتدعو التونسيين للالتفاف حولها

أعلنت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، دعمها لجبهة الخلاص الوطني التي أعلن عنها أحمد نجيب الشابي، داعية التونسيين والتونسيات إلى دعمها والالتفاف حولها باعتبارها تفتح أفقًا عمليا للخروج من حالة الأزمة والانسداد التي تمر بها بلادنا.

كما نبّهت النهضة إلى مخاطر الإصرار على تكريس عزلة البلاد عبر تقويض البناء الدستوري والديمقراطي واضطراب العلاقات الخارجية لتونس بما يضر بمصالحها الحيوية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية .

وجدّدت حركة النهضة رفضها للمرسوم المتعلق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن المحطّة الانتخابيّة المقبلة ستكون فاقدة للمصداقيّة والشفافيّة والنزاهة ويعيد تونس إلى عهود الانتخابات الشكليّة الموغلة في تزوير إرادة الشعب، معبرة عن دعمها لكل الديمقراطيين الرافضين للمرسوم .

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