النهضة تُعلن فوز قائمتها في الإنتخابات البلدية الجزئية بالدندان

أعلن المكتب المحلي لحركة النهضة بالدندان مساء اليوم الأحد، فوز قائمة الحركة في الإنتخابات البلدية الجزئية بالدندان من ولاية منوبة.
ووفقا لما نشرته الحركة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فإن توزيع المقاعد سيكون على النحور التالي:
-قائمة النهضة 10 مقاعد
-قائمة يد واحدة 4 مقاعد
-قائمة الدندان أولا 4 مقاعد
-قائمة مشروع تونس 3 مقاعد
-قائمة التيار الديمقراطي 3 مقاعد
كلمات البحث :الانتخابات البلدية;الدندان;النهضة
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