النهضة تُعلن فوز قائمتها في الإنتخابات البلدية الجزئية بالدندان

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الانتخابات الجزئية ببلدية السرس: المستقلون يفوزون على الأحزاب حظي المستقلون بتصويت أغلبية ناخبي السرس، في الإنتخابات الجزئية بالسرس التي جرت يوم أمس الأ ...

النهضة تتصدّر نتائج الانتخابات البلدية في باردو أعلنت حركة النهضة تصدّرها لنتائج الانتخابات الجزئية بالدائرة البلدية بباردو، مهنئة الأعضاء ...

إنطلاق عملية الإقتراع للإنتخابات البلدية بالضفة الغربية شرعت صباح اليوم السبت ، السلطة الفلسطينية في إجراء الإنتخابات البلدية في الضفة الغربية، وهو أو ...