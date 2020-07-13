النهضة تُفوّض الغنوشي للتشاور مع الرئيس حول حكومة جديدة

قرر مجلس شورى حركة النهضة في دورته 41 التفويض لرئيس الحركة راشد الغنوشي لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وبقية الأحزاب والمنظمات « للاتفاق على مشهد حكومي جديد » .

واعتبرت النهضة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في تونس لا يُمكن أن تواجهها حكومة تلاحق رئيسها شبهات تضارب مصالح.

يُشار إلى أن 4 كتل برلمانية وهي الكتلة الوطنية، كتلة الاصلاح، كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب أطلقت مشاورات لاتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي على أن يُعقد اجتماع بين ممثليها اليوم.

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