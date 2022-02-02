النهضة تُقاضي عبد العزيز المزوغي

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، تتبعها قضائيا لعبد العزيز المزوغي، معتبرة أنه حرض على استعمال السلاح والقتل والعنف ضد حزب حركة النهضة، محملة إياه المسؤولية الجزائية الكاملة عما قد يصيب قيادات الحزب وأنصارها من أعمال عنف نتيجة هذا التحريض.

كما استنكرت حركة النهضة بشدة سكوت هيئة الاتصال السمعي والبصري عن كل خطابات العنف والكراهية والتحريض ضد الحزب وقياداته وأنصاره في عدد من البرامج التلفزية والإذاعية آخرها ما صرح به المذكور أعلاه.

كما عبرت حركة النهضة عن امتنانها لكل من ساندها وكل من عبر عن رفضه لخطابات العنف والكراهية وكل من دافع عن حق التونسيين في العيش المشترك ورفضه الحملة الممنهجة ضدها من بعض من اعتبرتهم إقصائيتين مستثمرين في الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تمر بها بلادنا.

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