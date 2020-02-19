النهضة تُقرر المشاركة في حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء اليوم الأربعاء، المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة حركة النهضة إلى منحها الثقة بالبرلمان.

وأرجعت النهضة قرارها إلى التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه ما اعتبرته « مزيد النجاعة والتوازن » وتقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية

كما سجّل المكتب التنفيذي للنهضة بعض التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، مثمنا ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من إستعداد للإنفتاح على قوى سياسية أخرى لتوسيع وتمتين الحزام السياسي .

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