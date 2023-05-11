النهضة تُقرر رفع شكاية جزائية عاجلة ضد منجي الرحوي

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها، عن قرارها رفع شكاية جزائية عاجلة ضد منجي الرحوي، محملة إياه مسؤولية ما ينجر عن ادعاءاته من تحريض على حركة النهضة وتهديد لسلامة مناضليها ومناضلاتها.

واعتبرت الحركة أن الرحوي، شخص غير ذي صفة ومطرود من حزبه ولم يبقَ له من دور سوى الكذب على حركة النهضة والإفتراء عليها، والعمل على ضرب أسس التعايش بين التونسيين والتونسيات.

وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأمينه منجي الرحوي قد ادان أمس الاربعاء 10 ماي 2023، العملية الغادرة، مؤكدا أنها تتزامن مع بداية تعافي البلاد والشروع في المحاسبة القضائية لرموز الإرهاب والمتواطئين معهم ومبرزا بأن على رأسهم من اسماه أمير جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي مضيفا ان ذلك « يُؤكّد مرّة أخرى لجوؤهم إلى العنف كلّما ضاق الخناق عليهم مثلما كان يقول الشهيد شكري بلعيد ».

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