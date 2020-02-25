النهضة تُقرر منح الثقة لحكومة الفخفاخ رغم التحفظات

قرر المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء، منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ حرصا على تحقيق الاستقرار الوطني والحكومي رغم تحفظات الحركة على عدم تحقق حكومة الوحدة الوطنية ودعوة رئيس الحكومة المكلف لتدارك ذلك لاحقا.

كما دعت النهضة الحكومة الى تركيز جهدها على الاولويات الوطنية ومنها بالخصوص مضاعفة الحرب على الفساد والجريمة بكل انواعها وغلاء الاسعار والفقر والبطالة، والعمل على تحقيق الاصلاحات ومنها اصلاح المؤسسات العمومية والادارة ودعم الاستثمار والتصدير.

كما حثّ المكتب التنفيذي للنهضة جميع مؤسسات الدولة المتدخلة في المسألة الصحية على بذل المزيد من الجهد للتوقي من خطر فيروس الكورونا حماية لشعبنا ووطننا.

وأكدت الحركة دعمها قوات الجيش والحرس الوطني وجميع الوحدات الامنية في جهودهم المبذولة لمحاربة الارهاب، مثمنة نجاح العملية الامنية مساء اليوم بسفوح جبال ولاية القصرين.

كلمات البحث :الثقة;الفخفاخ;النهضة;حكومة