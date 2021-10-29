النهضة تُنبّه إلى المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على القضاء

نبّهت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.

وأكدت النهضة رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.

وندّدت النهضة بالاعتداء على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا سيف الدين الرزڨاني، مشيرة إلى أن شخصا هاجمه عرف انه من » أنصار قيس » واعتدى عليه وعلى ممتلكاته وعمد إلى رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل ، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة.

واعتبرت الحركة ان هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير، على حد تقديرها.

كما أعلنت الحركة أنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الاعتداء الشنيع.

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