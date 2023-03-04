النهضة تُندد بإيقاف أحمد لعماري وتدعو للمشاركة في مسيرة الغد

أدانت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم السبت، بشدة إيقاف عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس الشورى للحركة أحمد لعماري اليوم في منزله بمدينة بن قردان دون توضيح.

واعتبرت النهضة مواصلة حملة ايقاف المعارضين السياسيين والنقابيين وإمعانا في سياسة الهروب إلى الأمام وتطورا خطيرا في استهداف الحريات الفردية والعامة.

ودعت النهضة أنصارها وعموم التونسيين والتونسيات للمشاركة بقوة في المسيرة التي تنظمها جبهة الخلاص الوطني غدا الأحد 05 مارس من أجل حماية الديموقراطية والديموقراطيين والدفاع على الجميع دون تمييز.

يُشار إلى أنه تم عشية اليوم السبت، مداهمة منزل القيادي في حركة النهضة احمد العماري بمدنين وتمّ إيقافه.

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