النهضة تُندّد بإيقاف البحيري والعكرمي وبوطار وتُطالب بإطلاق سراحهم

أدانت حركة النهضة في بيان لها، بشدة إيقاف القيادي بها نور الدين البحيري والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي ومدير إذاعة موزاييك اف ام نور الدين بوطار، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون.

وشدد الحركة على أن توسع السلطة الحالية فيما اعتبرته تنكيلا بكل رموز المعارضة وكل صوت حر من النقابيين والإعلاميين والمثقفين ورجال أعمال ونشطاء سياسيين هو دليل تخبط وعجز عن مواجهة الأزمات التي خلقها المسار.

كما جددت حركة النهضة صمودها في مواجهة ما وصفته بالعبث والتنكيل الممنهج، معربة عن استعدادها للتضحية من أجل إنقاذ البلاد من « الكارثة » التي حلت بها بعد 25 جويلية، داعية إلى وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف العشوائي للسلطة القائمة.

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