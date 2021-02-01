النهضة تُندّد بالاعتداءات المجانيّة ضد أعوان الأمن

ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، بالاعتداءات المجانيّة ضد أعوان الأمن التي تخلّلت إحدى المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، منوها بالسياسات الأمنية المحترمة للحقوق والحريات وداعيا الى تعزيزها في إطار الاحترام الكامل والمتبادل بين المواطنين وأعوان الامن.

كما أعربت الحركة عن شكرها لكتلة حركة النهضة وتقديره الكبير للكتل النيابيّة ولأعضاء مجلس نواب الشعب الذين صوتوا لصالح التحوير الوزاري الرّامي الى مزيد فاعلية العمل الحكومي والرفع من نجاعته في هذه الظروف الاجتماعية والصحّية الاستثنائية والصعبة، مؤكدا على أهميّة تعاون كل مؤسسات الدولة على تحقيق ذلك.

وأعلنت النهضة مساندتها لكل المبادرات الاجتماعيّة والسياسيّة الساعية إلى تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي من أجل النهوض بأعباء المرحلة وحماية المصالح العليا للبلاد، ولمّ شمل التونسيين وطمأنتهم حول المستقبل.

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