النهضة تحمل رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية و الدفاع «مسؤولية حماية الغنوشي وعائلته»

توجهت حركة النهضة بمراسلات رسمية إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية رئيس الحكومة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها.

كما دعت حركة النهضة مناضليها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 13 فيفري 2022 بشارع محمد الخامس ( مدينة الثقافة ) على الساعة 11 صباحا.

واعتبرت حركة النهضة أنه على خلفية ما ورد في الندوة الصحفية الخاصة بهيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد التي انعقدت يوم الأربعاء 09 فيفري 2022، فإنه تمّ التحريض ضد رئيس الحزب راشد الغنوشي بالدعوة إلى التوجه إلى بيته بمنتزه النحلي والمقر المركزي للحزب الكائن بمونبليزير، مشيرا إلى أن الحركة تأخذ هذه التهديدات والدعوات إلى العنف والإقتتال بشكل جدّي.

كلمات البحث :الغنوشي;النهضة;رئاسة الجمهورية;مراسلات