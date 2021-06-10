النهضة: خروقات إجرائية تخللت عملية إيقاف نبيل القروي

أعلنت حركة النهضة في بيان لها مساء اليوم الخميس، رفضها لما اعتبرتها « خروقات إجرائية » تخللت عملية إيقاف نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون.

كما دعت الحركة إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات حادثة سيدي حسين، معتبرة إياها تجاوزا كاملا لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة.

كما أكدت النهضة على ضرورة توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن.

كما عبرت الحركة عن انشغالها لعدم ختم قانون المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن ذلك استمرار في خرق الدستور وتعطيل استكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية وارباك للعمل التشريعي للبرلمان، الأمر الذي يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية، وفق نص البيان.

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