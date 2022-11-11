النهضة: رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد طحنت ‏أغلب التونسيين

نبهّت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء الجمعة، إلى أن رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد قد طحنت أغلب التونسيين والتونسيات، معتبرة أن الإصلاحات الضرورية تستوجب منهجا تشاركيا واستقرارا سياسيا واجتماعيا ووجود برلمان منتخب وشرعي ينهض بالتشريع والمراقبة والمحاسبة ويمنع أيّ انحراف بالسلطة.
كما نددت النهضة بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم بسبب « الفشل الذريع » في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب.
وأكدت الحركة تنديدها بتعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين لها عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية.
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