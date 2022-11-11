النهضة: رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد طحنت ‏أغلب التونسيين

نبهّت حركة النهضة في بيان أصدرته مساء الجمعة، إلى أن رحى الغلاء في الأسعار وفقدان المواد قد طحنت ‏أغلب التونسيين والتونسيات، معتبرة أن الإصلاحات الضرورية تستوجب منهجا ‏تشاركيا واستقرارا سياسيا واجتماعيا ووجود برلمان منتخب وشرعي ينهض بالتشريع ‏والمراقبة والمحاسبة ويمنع أيّ انحراف بالسلطة.

كما نددت النهضة بحرمان مئات الآلاف من التلاميذ من مباشرة الدراسة منذ بداية السنة إلى اليوم ‏بسبب « الفشل الذريع » في معالجة أوضاع المعلمين والأساتذة النواب.

وأكدت الحركة تنديدها بتعمد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين ‏لها عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار وفقدان المواد ‏الأساسية.

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