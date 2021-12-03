النهضة: سعيد سعى لسن أوامر ومراسيم على المقاس للسيطرة على دواليب الدولة

أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية لم يفوّت مناسبة للضغط على القضاء والتهديد بإتخاذ الأوامر والمراسيم وهو ما فعله منذ الـ25 من جويلية 2021، معتبرة أنه سعى لسن أوامر ومراسيم على المقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور والقوانين التي تجاوزها .

واستنكرت النهضة هذا التمشي، منبهة لخطورته على حاضر البلاد ومستقبلها ومؤكدة على أهمية وضرورة التصدي لما اعتبره « استبدادا » زاحفا على الحقوق والحريات .

وقالت النهضة إنه تأكّد أن سياسة التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين ، معتبرة أن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وان المقدمات تدل على خطورة المآلات.

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