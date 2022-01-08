النهضة: سنتتبع كل من يثبت تورطه في «احتجاز» البحيري والبلدي

أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له، أنه سيقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في ما اعتبرته « احتجازا قسريا » للقياديين بالحركة نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

كما دعت الحركة التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية، معتبرة إياها مواصلة للانحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع لتفكيك مؤسسات الدولة، وفق البيان.

كما اعتبرت الحركة أنّ قانون المالية لسنة 2022 تضمّن إخلالات في عدة مستويات، منها تقليص عجز الميزانية وعلى مستوى تعبئة مواردها بالإضافة إلى غياب إجراءات الإنعاش الاقتصادي لدعم المؤسسات .

ودعت النهضة كل القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022، تاريخ الاحتفال القديم بذكرى الثورة التونسية.

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